مقتل جنرال روسيّ في أوكرانيا

قُتل جنرال روسيّ، خلال وجوده، في أوكرانيا، وفق ما أعلن حاكم مِنطقة فورونيج الروسية.



وعبّر حاكم فورونيغ ألكسندر غوسيف، على تطبيق تلغرام، عن الألم الشديد جرّاء "توفي نائب قائد الفيلق الرابع عشر، في الأسطول الشماليّ، في الجيش، اللواء فلاديمير زافادسكي، أثناء أداء واجبه، في مِنطقة عمليات خاصة."



وأشاد غوسيف بزافادسكي بوصفه بالضابط الشجاع والجنرال الحقيقيّ والرجل الجدير.



ولم تُحدد ظروف وفاة زافادسكي.