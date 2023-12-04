ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 15899 شهيدا

ارتفعت حصيلة الشهداء جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 15899 شهيدا، وفق ما أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.



وقالت الوزارة في بيان: "ارتفاع عدد الشهداء إلى 15899 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع" فيما وصلت حصيلة الجرحى إلى 42 ألفا.



وأوضحت الوزارة أن 70 في المئة من "ضحايا العدوان الإسرائيلي من النساء والأطفال".