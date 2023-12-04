رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر تصل إلى غزة: معاناة السكان "لا تطاق"

أعلنت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش الإثنين وصولها إلى قطاع غزة، محذرة من أن معاناة السكان في القطاع الفلسطيني "لا تطاق".



وأكدت سبولياريتش عبر منصة "اكس": "أكرر دعوتنا العاجلة لحماية المدنيين بما يتماشى مع قوانين الحرب ولدخول المساعدات من دون عوائق"، مؤكدة أنه "يجب إطلاق الرهائن والسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارتهم بأمان".