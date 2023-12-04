العثور على 5 جثث إثر تحطم طائرة أوسبري العسكرية الأميركية قبالة سواحل اليابان

عثر عناصر الإنقاذ الأميركيون واليابانيون على خمس جثث بين حطام الطائرة العسكرية الأميركية من طراز "أوسبري" التي تحطمت الأسبوع الماضي قبالة سواحل اليابان، وفق ما أعلن الجيش الأميركي الاثنين.



وذكرت قيادة العمليات الخاصة في القوات الجوية الأميركية في بيان، أنه في إطار عمليات البحث الأميركية اليابانية المشتركة "تمكنت فرق الغوص من تأكيد وجود خمسة أفراد إضافيين من الطاقم الأصلي المكون من ثمانية".