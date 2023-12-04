إسرائيل تؤكد وجود جثث 15 رهينة في قطاع غزة

احتجزت حركة "حماس" جثث 15 شخصًا من بين الرهائن الذين اقتيدوا إلى قطاع غزة، وفق ما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيليّ.



وأكّد المكتب مقتل ثلاثة رهائن من بين المحتجزين، في قطاع غزة، ما رفع عدد الجثث إلى 15.



وحسب القائمة، التي نشرها المكتب، فإن القتلى هم 11 مدنيًا وأربعة جنود أحدهم ضابط كبير، من دون تقديم المزيد من التفاصيل.



وتقول حركة "حماس" إنّ القصف الإسرائيليّ تسبب بمقتل عدد من الرهائن المحتجزين، في قطاع غزة.