حل البرلمان في غينيا بعد "محاولة الانقلاب"

قرر رئيس غينيا بيساو أومارو سيسوكو إمبالو، حل البرلمان، الذي تهيمن عليه المعارضة، وفق ما جاء، في مرسوم رئاسيّ.وأتى هذا القرار، بعد ثلاثة أيام من الأحداث، التي وصفها بالمحاولة الانقلابية.وجاء في النص: "سيحدّد موعد الانتخابات التشريعية المقبلة، في الوقت المناسب، وفقًا لأحكام الدستور."وبرّر إمبالو قراره بحصول عملية "تواطؤ"، بين الحرس الوطنيّ و"بعض المصالح السياسية داخل جهاز الدولة".وقال: "بعد هذه المحاولة الانقلابية التي قادها الحرس الوطنيّ وفي مواجهة الأدلة القوية على وجود تواطؤ سياسيّ، أصبح الأداء الطبيعيّ لمؤسسات الجمهورية مستحيلًا. تؤكّد هذه الحقائق وجود أزمة سياسية كبيرة."