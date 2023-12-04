سلطان الجابر يؤكد تمسكه بالعلم والدعوة لخفض الانبعاثات بنسبة 43% عام 2030

أكّد رئيس مؤتمر الأمم المتحدة للمُناخ (كوب28) سلطان الجابر، في رد على منتقديه، احترامه لتوصيات العلماء، في شأن تغير المناخ ودعوته لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 43%، في حلول العام 2030.



وقال، في مؤتمر صحافيّ: "العلم يقول إنه يجب علينا تحقيق الحياد الكربونيّ، في حلول عام 2050 ويجب علينا خفض الإنبعاثات بنسبة 43% في حلول عام 2030، لحصر ارتفاع الحرارة عند 1,5 درجة مئوية، وهو الهدف الذي حدده اتفاق باريس."



وأضاف: "لقد قلت مرارًا وتكرارًا إنّ الحد من الوقود الأحفوريّ والتخلي عنه أمر لا مفر منه."



واستغرب المحاولات المستمرة والمتكررة لتقويض عمل رئاسة كوب28 وأنّ"هذه هي الرئاسة الأولى لمؤتمر الأطراف التي تدعو الأطراف (دول مؤتمر الأطراف) إلى اقتراح صيغ في شأن أنواع الوقود الأحفوريّ".



وأشار إلى أنّ وسائل الإعلام لا تولي اهتمامًا لذلك.