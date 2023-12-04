أرمينيا تعلن مقتل أحد جنودها بنيران الجيش الأذربيجاني قرب حدود البلدين

أعلنت وزارة الدفاع في أرمينيا الإثنين، مقتل جندي بنيران الجيش الأذربيجاني قرب الحدود، في حادث يضاف الى التوتر المستمر منذ أشهر بين البلدين.



وقالت الوزارة في بيان إن "القوات المسلحة الأذربيجانية أطلقت النار على موقع قتالي أرميني في باردزروني" في جنوب غرب أرمينيا قرب الحدود مع جيب نخجوان الأذربيجاني، ما تسبّب بـ"إصابة قاتلة" لأحد جنودها.