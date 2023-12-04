قتلى في زلزال في الفيليبين

قُتل ثلاثة أشخاص في الزلزال الذي ضرب قبالة سواحل جنوب الفيليبين، بقوة 6,9 درجات، وفق ما أعلنت السلطات.



ووقع زلزال الاثنين قرابة الساعة الرابعة صباحًا، في التوقيت المحليّ (20,00 ت غ الأحد) على عمق 30 كيلومترًا وعلى مسافة حوالى 72 كيلومترًا، شمال شرق مدينة هيناتوان، في جزيرة مينداناو، حسب مركز المسح الجيولوجي الأميركي.



وسجل مركز المسح الجيولوجيّ الأميركيّ زلزالًا آخر بقوة 5,4 درجات ضرب، في المنطقة على مسافة 28 كيلومترًا شرق أراس - آسان وعلى عمق 43 كيلومترًا.



وأعلن رئيس وكالة إدارة الكوارث في مقاطعة سوريغاو ديل سور أليكس أرانا، أنّ شخصين قُتلا، في مقاطعة سوريغاو ديل سور، أحدهما بحطام متساقط والآخر بسبب انهيار جدار فوقه.



ولقيت امرأة حامل حتفها في مدينة تاغوم في مقاطعة دافاو ديل نورتي، بحسب الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث. وأصيب ثمانية أشخاص في المقاطعة.



ولقي شخصان حتفهما ولحقت أضرار طفيفة بالبنية التحتية بعدما ضرب زلزال بقوة 7,6 درجات المنطقة السبت، تبعته هزات ارتدادية بينها واحدة بقوة 6,6 درجات.