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سياسات التجارة الحرة تثير توترات خلال مؤتمر المناخ في دبي

أخبار دولية
2023-12-04 | 11:39
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سياسات التجارة الحرة تثير توترات خلال مؤتمر المناخ في دبي
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سياسات التجارة الحرة تثير توترات خلال مؤتمر المناخ في دبي

أُعرب عن مخاوف في شأن السياسات المُناخية الحمائية، التي وإن خفضت الانبعاثات، في بلد ما، فإنها قد تجعل من الصعب على دولة أخرى بيع سلعها أو الوصول إلى تكنولوجيا الطاقة النظيفة وذلك، في محادثات كوب28، في دبي.
     
وقال رئيس البنك الدوليّ أجاي بانغا، خلال فعالية حضرها رؤساء وزراء ورجال أعمال ودبلوماسيون، في دبي: "يمكن أن يكون للوائح التجارة عواقب غير مقصودة ويتعين علينا أن نفكر قليلًا، في الأمر."
     
وتنقسم الدول في شأن أفضل السبل للتعامل مع العدد المتزايد من النزاعات التجارية المتعلقة بالمُناخ، وهي مسألة لم تناقش مطلقًا في اجتماعات مؤتمر الأطراف.

وأوضحت نغوزي أوكونجو-إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية إنّ المنظمة تلقت نحو 18 ألف شكوى، في شأن السياسات الخضراء. لكن صنّاع السياسات المُناخية يتجاهلون قضايا التجارة، في أكثر الأحيان. 
 

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