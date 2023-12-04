واشنطن تتهم سفيرًا أميركيًا سابقًا بالتجسس لحساب كوبا

أعلنت وزارة العدل الأميركية توجيه الاتهام الى فيكتور مانويل روتشا، الذي كان سفيرًا لبلاده، في بوليفيا وعضوًا، في مجلس الأمن القوميّ، بالتجسس لحساب كوبا، طوال 40 عامًا.وقال وزير العدل ميريك غارلاند، في بيان، في شأن القضية إنّ توجيه الاتهام إلى روتشا (73 عاما) "يميط عميل أجنبيّ اللثام عن واحدة من الاختراقات الأعلى مستوى والأطول زمنًا لحكومة الولايات المتحدة."