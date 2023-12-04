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تبادل اتهام إسرائيلي فلسطيني في الأمم المتحدة بارتكاب "إبادة جماعية"

أخبار دولية
2023-12-04 | 12:51
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تبادل اتهام إسرائيلي فلسطيني في الأمم المتحدة بارتكاب &quot;إبادة جماعية&quot;
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تبادل اتهام إسرائيلي فلسطيني في الأمم المتحدة بارتكاب "إبادة جماعية"

تبادلت الممثلتان الإسرائيلية والفلسطينية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف الاثنين اتهامات بارتكاب "إبادة جماعية" خلال الحرب في غزة، وذلك عشية الذكرى الـ75 لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
     
وقالت يئيلا سيترين المستشارة القانونية للبعثة الإسرائيلية في جنيف أمام الدبلوماسيين المجتمعين في المقر الأوروبي للأمم المتحدة: "الهجمات (التي ارتكبتها) حماس في 7 تشرين الأول كانت مدفوعة بأيديولوجيا إبادة جماعية".
     
من جهتها، قالت الممثلة الفلسطينية في الأمم المتحدة ديما عصفور إن "الكارثة التي هي من صنع الإنسان" الناجمة عن القصف الهائل والهجوم البري للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة تشكل "حالة نموذجية للإبادة الجماعية".
     
وكانت اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 كانون الأول 1948، أول معاهدة لحقوق الإنسان في تاريخ المنظمة الدولية، قبل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
     
من جهته، قال ممثل إيران إن إسرائيل ارتكبت "إبادة جماعية مروعة" بحق الفلسطينيين في حين اتّهم ممثلو دول إسلامية أخرى القادة الإسرائيليين بـ"التحريض على الإبادة الجماعية".
     
وقالت عصفور: "إن علامات تحذيرية من الإبادة الجماعية يجب أن تدفعنا إلى التحرك" في إشارة إلى الاتفاقية حول الإبادة الجماعية. لكن "على مدى الأسابيع الثمانية الماضية، وبعد بث دعوات علنية إلى الإبادة الجماعية، بدأت إسرائيل إلقاء أطنان من المتفجرات ذات قوة تدميرية هائلة على غزة"، كما أضافت.
     
وندّدت عصفور بـ"حملة واسعة من القمع الرقمي، بما فيه التضليل والرقابة والمضايقات عبر الإنترنت والحظر" من الشبكات الاجتماعية، والذي يهدف، بحسب قولها، إلى إسكات الأصوات الفلسطينية.
     
ودعت "شركات التكنولوجيا والمنصات الاجتماعية إلى اتخاذ خطوات فورية لحماية مستخدميها من التعرض للأذى عبر الإنترنت في ظل الإبادة الجماعية التي تجري في فلسطين".

أخبار دولية

الأمم المتحدة

إبادة جماعية

غزة

فلسطين

إسرائيل

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