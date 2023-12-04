تمارا الزين: الكوب28 إراحة ضمير للقوى العالمية المسؤولة عن الإنبعاثات

شدّدت الأمينة العامة للمجلس الوطنيّ، للبحوث العلمية، تمارا الزين، على أنّ الثورات الصناعية هي التي ساهمت في ارتفاع في درجات الحرارة، ما أدّى إلى احتباس حراريّ وبالتالي تغير مُناخيّ.



وقالت، عبر برنامج عشرين 30 للـLBCI إنّ الأصح تسميته بالإضطراب المُناخيّ.



ورأت أمّ مؤتمر الكوب28 إراحة ضمير للقوى العالمية المسؤولة عن الإنبعاثات.



واعتبرت أنّ فيها "بعض من النفاق"، في مطالبتها، من دول لا تشكّل انبعاثاتها 0,05 في المئة، من الانبعاثات العالمية، كلبنان مثلًا.



وأكّدت ألّا صورة ايجابيةن لاطالما هناك السباق الصناعيّ.



وأشارت إلى أّلا طاقة خضراء على الأرض، "فمثلًا السولير بانيل يحتاج كل لوح إلى سبعين كيلو من الانبعاثات، ليُصنّع، فيجب أن يتغير النمط الصناعيّ، في العالم، قبل أن يتغيّر النمط الإستهلاكيّ."



ولفتت إلى "تصنيع واستهلاك مسؤولَين."

وقالت: "عالميًا، هناك سيناريوهات عديدة للانبعاثات الكاربونية: عام 2100 حوالى 1,7 زيادة في درجات الحرارة أم السيناريو الأسوأ بين 3,7 و5,2 زيادة."