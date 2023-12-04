جيك سوليفان حمّل حماس مسؤولية إنهيار الهدنة الموقتة

رأت واشنطن أن هناك تحسناً في أداء إسرائيل لجهة تحديد نطاق عملياتها، والطلب من الناس الخروج منها.



وحمّل مستشار الأمن القوميّ جيك سوليفان حركة "حماس" مسؤولية إنهيار الهدنة الموقتة، لرفضها الإفراج عن مدنيات إسرائيليات.



وشدّد على نية بلاده مواصلة الضغط على "حماس" للإفراج عن الرهائن المحتجزين لديها.



وتطرق سوليفان إلى هجمات قوات الحوثيّ على السفن، في البحر الأحمر, فقال إنّها تهدد السلام والإستقرار الدوليين.



وأعلن تشاور مع الحلفاء للرد على هذه الهجمات، ولتشكيل قوى لحماية السفن، في المياه الدولية.