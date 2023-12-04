الولايات المتحدة تطلب من إسرائيل السماح بإدخال مزيد من الوقود الى قطاع غزة

طلبت الولايات المتحدة من إسرائيل السماح بإدخال مزيد من الوقود إلى قطاع غزة، بعد انتهاء الهدنة مع حركة "حماس".



وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر لصحافيين أنّ الحكومة الإسرائيلية لم تكن تسمح، في وقت مبكر، من يوم الجمعة، بدخول الوقود"، في إشارة الى يوم انتهاء الهدنة التي استمرت أسبوعًا، بين إسرائيل و"حماس".



وقال: "أجرينا محادثات صريحة معهم في شأن الحاجة لدخول الوقود ورأينا بعض الوقود يدخل الجمعة. رأينا مزيدًا من الوقود يدخل السبت لكن بمستوى الوقود الذي كنّا عليه قبل بدء الهدنة."



وأضاف: "أوضحنا أننا نريد أن نرى مستوى الوقود يعود ليس فقط الى ما تمّ إدخاله، خلال الهدنة، بل إلى أعلى من ذلك."