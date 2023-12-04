انقطاع الاتصالات في عموم قطاع غزة

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل" انقطاع الاتصال بالمهتاف والإنترنت، في عموم قطاع غزة، مع توسيع الجيش الإسرائيليّ عملياته البرية، في اتجاه جنوب القطاع.



وقالت الشركة، في بيان: "نأسف للإعلان عن انقطاع كامل لخدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة وذلك بسبب تعرض المسارات الرئيسية والتي أُعيد وصلها سابقًا للفصل مرة اخرى."