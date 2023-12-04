الصحة العالمية: الجيش الإسرائيلي طلب منا إخلاء مستودع طبي في جنوب غزة

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، أنّ الجيش الإسرائيليّ أبلغ الوكالة الأممية بوجوب إخلاء مستودع للمساعدات الطبية، في جنوب غزة، قبل أن تجعله "العمليات البرية"، في المنطقة غير قابل للإستخدام.



وجاء في منشور للمدير العامة على منصة "أكس": "تبلّغت منظمة الصحة العالمية من جيش الدفاع الإسرائيلي بوجوب نقل إمداداتنا من مستودعنا الطبي في جنوب غزة في غضون 24 ساعة، لأنّ عمليات برية ستضعه خارج الخدمة."