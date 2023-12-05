روسيا تؤكد أنها أسقطت 35 مسيرة فوق القرم وبحر آزوف

روسيا تؤكد أنها أسقطت 35 مسيرة فوق القرم وبحر آزوف

أكدت روسيا الثلاثاء أنها أسقطت 35 مسيرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم التي ضمتها في العام 2014 وبحر آزوف.



وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "أحبطت محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بمسيرات الليلة الماضية"، مشيرة إلى أنه "تم تدمير 22 مسيرة أوكرانية واعتراض 13 أخرى فوق بحر آزوف وشبه جزيرة القرم".

