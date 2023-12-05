آلاف المتظاهرين في أوتاوا دعمًا لإسرائيل

آلاف المتظاهرين في أوتاوا دعمًا لإسرائيل

تجمع آلاف المتظاهرين أمام البرلمان الكندي في أوتاوا الإثنين دعمًا لإسرائيل في الحرب التي تخوضها ضد حماس في قطاع غزة منذ الهجوم الذي شنته الحركة الفلسطينية على جنوب الدولة العبرية قبل شهرين.



ووصل العديد من المتظاهرين على متن عشرات الحافلات التي أقلتهم من مونتريال وتورونتو حيث تعيش جاليات يهودية كبيرة.



وقالت لوكالة فرانس برس سارة ليفتون، المسؤولة في جمعية "النداء اليهودي المتحد" التي شاركت في تنظيم التظاهرة، إنه "من المهم أن نكون متحدين، وأن ندعم اليهود، وأن ندافع عن الديموقراطية، وأن نحارب الكراهية".



بدورها، رفعت ماري-آن جوزيف خلال مشاركتها في التظاهرة لافتة كتب عليها: "أوقفوا معاداة السامية الآن". وقالت: "أنا هنا لإظهار دعمي لوالدي، أحد الناجين من المحرقة وأحد أوائل اللاجئين في كندا، ولجميع اليهود في سائر أنحاء العالم".



وارتدى العديد من المتظاهرين ملابس بلوني العلم الإسرائيلي الأزرق والأبيض.