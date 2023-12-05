الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
جبل لبنان
23
o
متن
24
o
كسروان
24
o
الشمال
24
o
الجنوب
22
o
البقاع
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
جبل لبنان
23
o
متن
24
o
كسروان
24
o
الشمال
24
o
الجنوب
22
o
البقاع
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عاجل
الكرملين: بوتين يزور الإمارات والسعودية الأربعاء والرئيس الإيراني يزور روسيا الخميس للقاء نظيره الروسي
الكرملين: بوتين يزور الإمارات والسعودية الأربعاء والرئيس الإيراني يزور روسيا الخميس للقاء نظيره الروسي
الأمم المتّحدة تحذّر من "سيناريو أكثر رعباً" في غزة
أخبار دولية
2023-12-05 | 01:12
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
الأمم المتّحدة تحذّر من "سيناريو أكثر رعباً" في غزة
حذّرت مسؤولة في الأمم المتّحدة الإثنين من أنّ توسّع نطاق العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة إلى جنوب القطاع يمكن أن يؤدّي إلى "سيناريو أكثر رعباً" قد تعجز العمليات الإنسانية عن التعامل معه.
وقالت منسّقة الأمم المتّحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لين هاستينغز إنّه منذ استئناف القتال بين إسرائيل وحماس في الأول من كانون الأول بعد هدنة استمرت سبعة أيام "امتدّت العمليات العسكرية الإسرائيلية إلى جنوب غزة".
وأضافت في بيان بالعربية أنّ هذا التوسّع في العمليات البرية الإسرائيلية "أجبر عشرات الآلاف من الفلسطينيين الآخرين إلى اللجوء إلى مناطق تواجه ضغطاً متزايداً، وحيث ينتابهم اليأس في مسعاهم للعثور على الغذاء، والماء، والمأوى والأمان".
ولفت البيان الى أنّ "لا مكان آمناً في غزة ولم يبقَ مكان يمكن التوجّه إليه".
وتقيم هاستينغز في القدس لكنّ السلطات الإسرائيلية أبلغت الأمم المتحدة بأنّها لن تجدّد تأشيرة مبعوثتها الكندية الجنسية.
وقالت المسؤولة الأممية في بيانها: "إنّ ما نشهده اليوم يتجسّد في مراكز إيواء بلا إمكانيات، ونظام صحّي منهار، وانعدام مياه الشرب النظيفة، وغياب الصرف الصحي الملائم، وسوء التغذية في أوساط الناس الذين ينهشهم الإنهاك العقلي والجسدي في الأصل وصيغة نجدها في الكتب المدرسية للأوبئة ولكارثة صحية عامة".
وأعربت هاستينغز في بيانها عن أسفها لأنّ "الظروف المطلوبة لإيصال المعونات إلى الناس في غزة لا تتوفّر. إنّ سيناريو أكثر رعباً بشوط بعيد يوشِك أن تتكشّف فصوله، وهو سيناريو قد لا تملك العمليات الإنسانية القدرة على الاستجابة له، لو قُدِّر له أن يتحقّق".
وشددت على أنّ "كميات الإمدادات الإغاثية والوقود التي سُمح بإدخالها ليست كافية على الإطلاق".
وأكّدت أنّه "لا يمكن تسيير العمليات الإنسانية بكميات ضئيلة من الوقود، فهو الأساس الذي ترتكز عليه الخدمات الاجتماعية وعملياتنا، بما يشمل المستشفيات ومحطات تحلية المياه ومياه الشرب النظيفة والصرف الصحي.
وشدّدت على أنّ "الحيّز المتاح للاستجابة الإنسانية التي يُسمح بتقديمها داخل غزة آخذ بالتقلّص المستمر".
من جهته، جدّد المتحدّث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدعوة إلى "وقف إطلاق نار إنساني دائم في غزة" وإطلاق جميع الرهائن، مطالباً القوات الإسرائيلية بـ"تجنب أعمال جديدة يمكن أن تؤدّي إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي أساساً في غزة" وتجنيب المدنيين في القطاع مزيداً من المعاناة.
أخبار دولية
الأمم المتّحدة
غزة
إسرائيل
التالي
الجيش الإسرائيلي ينفي مطالبته منظمة الصحة بإخلاء مستودع أدوية في جنوب غزة
بوتين يرفض أي حملات قمع واسعة النطاق في روسيا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
03:03
الجزيرة: الجيش الإسرائيلي ينسحب من مناطق شمال غربي مدينة غزة بعد معارك عنيفة مع المقاومة
آخر الأخبار
03:03
الجزيرة: الجيش الإسرائيلي ينسحب من مناطق شمال غربي مدينة غزة بعد معارك عنيفة مع المقاومة
0
آخر الأخبار
01:39
الجزيرة: غارة إسرائيلية تدمر مسجدا في منطقة بطن السمين بخانيونس جنوبي قطاع غزة
آخر الأخبار
01:39
الجزيرة: غارة إسرائيلية تدمر مسجدا في منطقة بطن السمين بخانيونس جنوبي قطاع غزة
0
أخبار دولية
01:15
الجيش الإسرائيلي ينفي مطالبته منظمة الصحة بإخلاء مستودع أدوية في جنوب غزة
أخبار دولية
01:15
الجيش الإسرائيلي ينفي مطالبته منظمة الصحة بإخلاء مستودع أدوية في جنوب غزة
0
آخر الأخبار
00:31
الجيش الإسرائيلي: إصابة ضابط و3 جنود بجروح خطيرة في المعارك الدائرة شمال قطاع غزة
آخر الأخبار
00:31
الجيش الإسرائيلي: إصابة ضابط و3 جنود بجروح خطيرة في المعارك الدائرة شمال قطاع غزة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
03:47
فرنسا تعلن تجميد أصول زعيم حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار
أخبار دولية
03:47
فرنسا تعلن تجميد أصول زعيم حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار
0
أخبار دولية
02:59
مقتل 85 مدنيًا في غارة نفذتها عن طريق الخطأ مسيرة تابعة للجيش النيجيري
أخبار دولية
02:59
مقتل 85 مدنيًا في غارة نفذتها عن طريق الخطأ مسيرة تابعة للجيش النيجيري
0
أخبار دولية
02:32
مقتل 14 شخصا على الأقل بحادث اصطدام حافلة بشجرة في تايلاند
أخبار دولية
02:32
مقتل 14 شخصا على الأقل بحادث اصطدام حافلة بشجرة في تايلاند
0
أخبار دولية
01:23
13 قتيلًا في تبادل لإطلاق النار في مانيبور الهندية
أخبار دولية
01:23
13 قتيلًا في تبادل لإطلاق النار في مانيبور الهندية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
03:53
الكرملين: بوتين يزور الإمارات والسعودية الأربعاء والرئيس الإيراني يزور روسيا الخميس للقاء نظيره الروسي
خبر عاجل
03:53
الكرملين: بوتين يزور الإمارات والسعودية الأربعاء والرئيس الإيراني يزور روسيا الخميس للقاء نظيره الروسي
0
فنّ
2023-12-04
كلمات صادقة من هيفاء وهبي عن أهل فلسطين
فنّ
2023-12-04
كلمات صادقة من هيفاء وهبي عن أهل فلسطين
0
فنّ
14:35
رغم سنها... الممثلة جين فوندا تثير الجدل: "لن أواعد سوى الرجال في العشرينات ولكن!"
فنّ
14:35
رغم سنها... الممثلة جين فوندا تثير الجدل: "لن أواعد سوى الرجال في العشرينات ولكن!"
0
تقارير نشرة الاخبار
16:58
مضيق باب المندب يثير قلقاً عالميًا
تقارير نشرة الاخبار
16:58
مضيق باب المندب يثير قلقاً عالميًا
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
16:58
مضيق باب المندب يثير قلقاً عالميًا
تقارير نشرة الاخبار
16:58
مضيق باب المندب يثير قلقاً عالميًا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
لهذه الاسباب كرة القدم الانكليزية هي الاجمل
تقارير نشرة الاخبار
14:01
لهذه الاسباب كرة القدم الانكليزية هي الاجمل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
الاعتماد على الغاز لانتاج الطاقة في لبنان ضروري للانتقال الى انبعاثات اقل فمن أين نأتي به؟
تقارير نشرة الاخبار
13:58
الاعتماد على الغاز لانتاج الطاقة في لبنان ضروري للانتقال الى انبعاثات اقل فمن أين نأتي به؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
كيف بدت أسواق بيروت في افتتاح موسم الأعياد السحري؟
تقارير نشرة الاخبار
13:53
كيف بدت أسواق بيروت في افتتاح موسم الأعياد السحري؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
لبنان وتوتال يتفاوضان على تلزيم البلوكين ٨ و١٠
تقارير نشرة الاخبار
13:51
لبنان وتوتال يتفاوضان على تلزيم البلوكين ٨ و١٠
0
أخبار لبنان
13:36
في كاتدرائية مار جرجس المارونية في بيروت... أمسية لكورال سيدة الجمهور
أخبار لبنان
13:36
في كاتدرائية مار جرجس المارونية في بيروت... أمسية لكورال سيدة الجمهور
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
أين سيتخذ قرار تأجيل تسريح قائد الجيش في مجلس الوزراء أو مجلس النواب؟
تقارير نشرة الاخبار
13:29
أين سيتخذ قرار تأجيل تسريح قائد الجيش في مجلس الوزراء أو مجلس النواب؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
ابن رميش سمير... قصة صمود
تقارير نشرة الاخبار
13:25
ابن رميش سمير... قصة صمود
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
قمة خليجية استثنائية في قطر... لماذا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:22
قمة خليجية استثنائية في قطر... لماذا؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
11:37
الجيش الإسرائيلي: قصفنا مخزن أسلحة لحزب الله في لبنان
خبر عاجل
11:37
الجيش الإسرائيلي: قصفنا مخزن أسلحة لحزب الله في لبنان
2
منوعات
05:39
ما كشفه لابنته على فراش الموت صدمها... هل كان مجرما؟
منوعات
05:39
ما كشفه لابنته على فراش الموت صدمها... هل كان مجرما؟
3
فنّ
04:48
أحمد ماضي يفتح النار على اليسا: أندم على الساعة الّتي رأيتها فيها!
فنّ
04:48
أحمد ماضي يفتح النار على اليسا: أندم على الساعة الّتي رأيتها فيها!
4
حال الطقس
00:39
سلسلة من المنخفضات الجوية تؤثر على لبنان تدريجياً بدءاً من اليوم... اليكم التفاصيل
حال الطقس
00:39
سلسلة من المنخفضات الجوية تؤثر على لبنان تدريجياً بدءاً من اليوم... اليكم التفاصيل
5
منوعات
05:53
حب حقيقي جمع الشابة العشرينية برجل ستيني...ولهذا السبب تحب مواعدة الرجال الأكبر سناً!
منوعات
05:53
حب حقيقي جمع الشابة العشرينية برجل ستيني...ولهذا السبب تحب مواعدة الرجال الأكبر سناً!
6
منوعات
08:12
أسرار صغيرة قذرة... مضيف طيران يكشف: لهذا السبب لا تشربوا القهوة على متن الطائرة!
منوعات
08:12
أسرار صغيرة قذرة... مضيف طيران يكشف: لهذا السبب لا تشربوا القهوة على متن الطائرة!
7
منوعات
04:42
فقدت حياتها من أجل إنقاذ ابنتها... الأم البطلة رحلت في هجوم مروع لسمكة قرش! (فيديو)
منوعات
04:42
فقدت حياتها من أجل إنقاذ ابنتها... الأم البطلة رحلت في هجوم مروع لسمكة قرش! (فيديو)
8
منوعات
04:45
طلبت فستانا ذهبيا عبر الانترنت... ما حصلت عليه أثار غضبها: أريد استرداد أموالي! (فيديو)
منوعات
04:45
طلبت فستانا ذهبيا عبر الانترنت... ما حصلت عليه أثار غضبها: أريد استرداد أموالي! (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More