بوتين يرفض أي حملات قمع واسعة النطاق في روسيا

بوتين يرفض أي حملات قمع واسعة النطاق في روسيا

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإثنين على أن شن "حملات قمع جديدة واسعة النطاق" في روسيا، على غرار ما كان يحصل إبان الحقبة السوفياتية، أمر "غير مقبول"، في وقت يسحق فيه الكرملين كل معارضة لهجومه على أوكرانيا.



وقال بوتين: "عندما نتحدث عن ضحايا القمع السياسي، نتطرق إلى أشخاص مختلفين جدًا. هناك، في الحقيقة، من كانوا معارضين للنظام السوفياتي ومن كانوا داعمين وانتهى بهم المطاف وراء القضبان لأسباب سياسية داخلية شتى".



وشدد على أن "الأهم هو ألا يتكرر هذا الأمر في تاريخ بلادنا، لأن ذلك ألحق ضررًا هائلًا بشعبنا ودولتنا".