الجيش الإسرائيلي ينفي مطالبته منظمة الصحة بإخلاء مستودع أدوية في جنوب غزة

نفى الجيش الإسرائيلي فجر الثلاثاء، ما أعلنته منظمة الصحة العالمية من أنّه طلب منها إخلاء مستودع أدوية في جنوب قطاع غزة في غضو 24 ساعة.



وقال مكتب تنسيق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية (كوغات) التابع لوزارة الدفاع الإسرائيلية في منشور على منصّة إكس (تويتر سابقاً) إنّ "الحقيقة هي أنّنا لم نطلب منكم إخلاء المستودعات، وقد قلنا ذلك، بوضوح وخطّياً أيضاً، لمسؤولي الأمم المتّحدة المعنيّين".