واشنطن: حماس لا تريد أن تفضح نساء تحتجزهن رهينات ما تعرضن له

واشنطن: حماس لا تريد أن تفضح نساء تحتجزهن رهينات ما تعرضن له

أعلن مسؤول أميركي كبير الإثنين أن سبب فشل الجهود التي بذلت لتمديد الهدنة بين إسرائيل وحماس يعود، في جزء منه، إلى أن الحركة لا تريد أن تفضح نساء محتجزات رهينات في قطاع غزة ما تعرضن له في الأسر.



وأوقفت إسرائيل هجومها على غزة لأسبوع بموجب إتفاق هدنة تم التوصل إليه بوساطة قطرية-أميركية-مصرية تعهدت فيه حماس إطلاق سراح نساء وأطفال تحتجزهن رهائن منذ اختطفت حوالى 240 شخصًا خلال هجومها الدموي على جنوب إسرائيل في 7 تشرين الأول.



لكن الجيش الإسرائيلي أعلن الجمعة إستئناف هجومه على حماس لأن الحركة لم تطلق سراح جميع النساء الرهينات.



والإثنين، قال المتحدث بإسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر للصحافيين: "يبدو أن أحد أسباب عدم رغبتهم (حماس) بإطلاق سراح نساء يحتجزونهن رهينات وانهيار هذه الهدنة هو أنهم لا يريدون أن تروي هذه النسوة ما تعرضن له أثناء احتجازهن".



ورفض المتحدث تقديم مزيد من التفاصيل، مشددًا على الطبيعة الحساسة لهذه المسألة.