فرنسا تعلن تجميد أصول زعيم حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار

فرنسا تعلن تجميد أصول زعيم حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار

أصدرت فرنسا مرسومًا يقضي بتجميد أصول زعيم حركة حماس في غزة يحيى السنوار، الذي تعتبره إسرائيل العقل المدبر لهجوم 7 تشرين الأول على أراضيها، لمدة ستة أشهر بحسب مرسوم نشر الثلاثاء في الجريدة الرسمية.



وينص المرسوم الصادر في 30 تشرين الثاني والذي يدخل حيز التنفيذ الثلاثاء على أن "الأموال والموارد الإقتصادية التي يملكها أو التي يتحكم فيها يحيى السنوار تخضع لتجميد أصول". وتعذر الإتصال على الفور بوزارة الإقتصاد والمال لتحديد قيمة تلك الأصول.