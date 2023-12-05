الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
العالم في لبنان
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

موديز تخفض توقعات تصنيف الصين الائتماني

أخبار دولية
2023-12-05 | 04:22
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
موديز تخفض توقعات تصنيف الصين الائتماني
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
موديز تخفض توقعات تصنيف الصين الائتماني

خفّضت وكالة موديز توقعات تصنيف الصين الائتماني من "مستقر" إلى "سلبي" على خلفية ارتفاع الديون في ثاني أكبر اقتصاد عالمي.
     
وقالت موديز في مذكرة: "يعكس تغيير التوقعات إلى سلبي وجود مؤشرات متزايدة بأن الحكومة والقطاع العام عموما ستوفر دعما ماليا للسلطات المناطقية والمحلية المتعثرة ماليا ولشركات عامة تطرح مخاطر على متانة الصين المالية والاقتصادية والمؤسساتية".

أخبار دولية

موديز

الصين

LBCI التالي
الرئيس الإيراني يزور روسيا الخميس للقاء بوتين
فرنسا تعلن تجميد أصول زعيم حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-12-04

بكين تتهم واشنطن "بإثارة" التوترات في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه

LBCI
أخبار دولية
2023-12-04

محادثات بين الرئيسين الصيني والبيلاروسي لتعزيز العلاقات

LBCI
أخبار دولية
2023-12-04

الخارجية الفرنسية تحض بكين على إعادة التفكير في سلوكها الحازم في بحر الصين الجنوبي

LBCI
أخبار دولية
2023-12-03

الرئيس البيلاروسي يصل بكين ويلتقي نظيره الصيني الاثنين

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
15:17

القوات الأميركية تعتبر جنودها الثمانية موتى بعد تحطم طائرتهم قبالة اليابان

LBCI
أخبار دولية
14:55

واشنطن تعلن أن روسيا رفضت مقترحا "مهما" للإفراج عن أميركيين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:11

بعد ضغوط أميركية... الكابينت الإسرائيلي يوافق على زيادة المساعدات لقطاع غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

اغلاق باب المندب نكبة استراتيجية دولية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
03:35

باسيل: نرفض بالمطلق إعلان "حماس" في لبنان تأسيس طلائع طوفان الأقصى

LBCI
صحة وتغذية
05:20

مشروبات صباحية شائعة قد "تدمر الدماغ"... هل يمكنكم التخلي عنها؟

LBCI
فنّ
05:52

بعد وفاته المفجعة... جوليا روبرتس تستذكر "حبيبها السابق" ماثيو بيري!

LBCI
منوعات
2023-10-16

في مشهد مؤلم في غزة... حاولت ايقاظ طفلتها المتوفاة لإرضاعها! (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:11

بعد ضغوط أميركية... الكابينت الإسرائيلي يوافق على زيادة المساعدات لقطاع غزة

LBCI
رياضة
13:58

انجاز لبناني جديد في سباقات الشرق الاوسط للراليات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

اغلاق باب المندب نكبة استراتيجية دولية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

بماذا يفكّر الرجال؟ ولماذا لا يعبّرون عن أفكارهم وهواجسهم؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

المرحلة الثانية من توغل اسرائيل البري بدأت وخان يونس الهدف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

في اليوم العالمي للتطوع... هكذا بدأت قصة التطوع تاريخياً!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

ما هي الدول التي تعدّ أكبر مصدرٍ للتلوّث في العالم؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

محلات ومؤسسات ومطاعم متضررة في الجنوب ... ما علاقة قوات اليونيفيل؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

حماس تتراجع تكتيكياً عن مضمون دعوتها للإنضمام الى طلائع الأقصى فأين حزب الله من هذا التراجع؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
08:43

استشهاد أحد العسكريين الذين أصيبوا مع ثلاثة آخرين في موقع تلة العويضة اثر قصف إسرائيليّ استهدف موقعهم

LBCI
فنّ
05:28

الموت يُفجع مارسيل خليفة

LBCI
آخر الأخبار
14:04

التحكم المروري: تجمع للمياه على اوتوستراد الضبيه و الزلقا سبب بازدحام مروري كثيف و تجمع للمياه على طريق الجديدة محلة الاتحاد

LBCI
حال الطقس
00:39

سلسلة من المنخفضات الجوية تؤثر على لبنان تدريجياً بدءاً من اليوم... اليكم التفاصيل

LBCI
خبر عاجل
12:33

بلينكن: فرضنا قيودًا على التأشيرات تستهدف المتورطين في أعمال مخلة بالأمن والاستقرار في الضفة الغربية

LBCI
فنّ
06:07

والدة أمل علم الدين اللبنانيّة تخطف الأنفاس بأناقتها على السجادة الحمراء (صورة)

LBCI
أخبار لبنان
02:17

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
أمن وقضاء
08:46

شهيد و3 جرحى للجيش اللبناني بقصف اسرائيلي في تلة العويضة (فيديو)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More