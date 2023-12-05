موديز تخفض توقعات تصنيف الصين الائتماني

خفّضت وكالة موديز توقعات تصنيف الصين الائتماني من "مستقر" إلى "سلبي" على خلفية ارتفاع الديون في ثاني أكبر اقتصاد عالمي.



وقالت موديز في مذكرة: "يعكس تغيير التوقعات إلى سلبي وجود مؤشرات متزايدة بأن الحكومة والقطاع العام عموما ستوفر دعما ماليا للسلطات المناطقية والمحلية المتعثرة ماليا ولشركات عامة تطرح مخاطر على متانة الصين المالية والاقتصادية والمؤسساتية".