الرئيس الإيراني يزور روسيا الخميس للقاء بوتين

يزور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي روسيا الخميس، لإجراء محادثات مع نظيره فلاديمير بوتين، على ما أعلن الكرملين الثلاثاء، في وقت يعزز البلدان الخاضعان لعقوبات غربية علاقاتهما الاقتصادية والعسكرية.



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين ردا على سؤال بشأن مواعيد زيارة رئيسي: "ستكون هناك محادثات روسية إيرانية في 7 كانون الأول".