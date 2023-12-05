بوتين يزور الإمارات والسعودية الأربعاء

سيزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء، الإمارات العربية المتحدة والسعودية في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والبحث في قضايا الطاقة والسياسة الإقليمية، على ما أعلن الكرملين الثلاثاء.



وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف لصحافيين: "سيجري الرئيس بوتين زيارة عمل إلى الإمارات العربية المتحدة والسعودية يوم غد الأربعاء. سيحدث كل ذلك في يوم واحد".



وأوضح أن بوتين سيتطرّق إلى العلاقات الثنائية والحرب بين إسرائيل وحماس والسياسة الدولية.