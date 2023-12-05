أوكرانيا تعلن سقوط قتيلين في قصف روسي على خيرسون

قتل شخصان بقذائف روسية سقطت على مدينة خيرسون في جنوب أوكرانيا التي تتعرض منذ أشهر لعمليات قصف من الجيش الروسي على ما أعلنت السلطات الأوكرانية الثلاثاء.



وقال حاكم منطقة خيرسون أولسكندر بروكودين: "في الصباح قصف الجيش الروسي دونما هوادة وسط مدينة خيرسون. وقتل المحتلون شخصين".



وأكد الطاقم الطبي الذي هرع إلى المكان مقتل شخصين على ما أوضح بروكودين مشيرا إلى أن رجلا في التاسعة والخمسين أدخل المستشفى جراء إصابته.