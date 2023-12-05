أمير قطر عن حرب غزة: من العار على جبين المجتمع الدولي أن يتيح لهذه الجريمة النكراء أن تستمر

أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أن الحرب في غزة بين إسرائيل وحركة حماس تمثل "جريمة نكراء من العار" أن تستمر بعد نحو شهرين من اندلاعها، وذلك لدى افتتاحه اجتماعًا لمجلس التعاون الخليجي في الدوحة.



وقال الشيخ تميم: "من العار على جبين المجتمع الدولي أن يتيح لهذه الجريمة النكراء أن تستمر لمدة قاربت الشهرين يتواصل معها القتل الممنهج والمقصود للمدنيين الأبرياء بما في ذلك النساء والأطفال".