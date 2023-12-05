السعودية تستبعد الإتفاق على خفض تدريجي للنفط في مؤتمر المناخ

السعودية تستبعد الإتفاق على خفض تدريجي للنفط في مؤتمر المناخ

إستبعد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان الموافقة على أي خفض تدريجي لاستخدام النفط في محادثات المناخ خلال مؤتمر الأطراف "كوب28"، في مؤشر يدل على أن المفاوضات ستكون شاقة في دبي.



وشدد زير الطاقة على أن السعودية وغيرها من الدول لن توافق على خطوة كهذه.



وقلل الوزير السعودي من شأن المساهمات المالية الغربية في صندوق الخسائر والأضرار الخاص بالمناخ، واصفًا الأمر بأنه تغيير بسيط، ومجددًا التركيز على أهمية تعهدات الرياض بتوفير تمويل لبلدان نامية.



