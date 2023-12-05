الكابينت الاسرائيلي بقي مجتمعاً حتى ساعة متأخرة من ليل أمس... ماذا على طاولة النقاشات؟

حتى ساعة متأخرة من ليل أمس، بقي الكابينت الاسرائيلي مجتمعاً وعلى طاولة النقاشات بندٌ أخذ قسما كبيرا من النقاش: هل ستتم الموافقة على ادخال مساعدات أكثر الى غزة؟فإلى ماذا توصل النقاش الاسرائيلي؟