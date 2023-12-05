الأمم المتحدة: من المستحيل إنشاء مناطق آمنة في غزة

رأت الأمم المتحدة أنّه من المستحيل إنشاء ما يسمى بمناطق آمنة يفر إليها المدنيون، داخل قطاع غزة، وسط حملة القصف الإسرائيلية.



وقال المتحدّث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) جيمس إلدر، لصحافيين، في جنيف، إنّ ما يسمى بالمناطق الآمنة غير منطقية وغير ممكنة "وأعتقد أن السلطات على علم بذلك."