بكين تدعو طالبان إلى اعتماد إصلاحات سياسية قبل إعادة العلاقات الدبلوماسية معها

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية أنّ على حركة طالبان الحاكمة، في افغانستان، إجراء إصلاحات سياسية وتحسين الأمن وعلاقاتها مع الدول المجاورة، قبل أن تتمكن من الاستفادة من اعتراف دبلوماسيّ كامل.



وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ وينبين، ردًا على سؤال عن إمكان اعتراف بكين بحكومة طالبان إنّ "الصين لطالما رأت أنه يجب عدم استبعاد افغانستان من المجتمع الدوليّ."



وأضاف: "نأمل أن تتمكن أفغانستان من تلبية توقعات المجتمع الدولي بشكل أكبر، وإقامة بنية سياسية منفتحة وشاملة وتطبيق سياسات داخلية وخارجية معتدلة ومستقرة."



وأوضح أنّ الصين تحض كابول على مكافحة أنواع القوى الإرهابية بحزم والعيش في وئام مع كل دول العالم، خصوصًا الدول المجاورة والإندماج، في المجتمع الدوليّ، في أسرع وقت ممكن.

