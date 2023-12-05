مقتل فلسطينيّ وتواصل عمليات الإعتقال في الضفة الغربية

قُتل شاب فلسطينيّ، في مخيم قلنديا، شمال القدس، بعد مداهمة الجيش الإسرائيليّ منزل عائلته.



وأُصيب أربعة، في مواجهات، وقعت، في مخيم الدهيشة للاجئين، في بيت لحم وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، استشهاد الشاب محمد يوسف حسن مناصرة (25 عامًا)، في قلنديا.



سُجلت 4 إصابات، في مخيم الدهيشة، في بيت لحم برصاص إسرائيليّ، إحداها حرجة للغاية، حسب الوزارة.



وفي مخيم قلنديا قال شهود عيان إنّ الجيش الإسرائيليّ اقتحم المخيم، بهدف اعتقال الشاب عبد الله يوسف مناصرة.