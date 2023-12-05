الجيش الأردنيّ يقتل ثلاثة مهربي مخدرات حاولوا التسلل من سوريا

أحبطت قوات حرس الحدود محاولة تهريب مخدِرات وقتلت ثلاثة مهربين حاولوا التسلل إلى أراضي المملكة قادمين من سوريا، وفق ما أعلن الجيش الأردنيّ.ونقل الجيش عن مصدر عسكريّ قوله إنّ "قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدِّرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة مجموعة من المهربين إجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية."وأضاف أنّ تحرك هذه القوات أسفر عن إحباط محاولة التسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة ومقتل ثلاثة مهربين.وأوضح المصدر أنّه عُثر على ألف حبة كبتاجون، وكف حشيش.