ارتفاع حصيلة الجنود الإسرائيليين القتلى في غزة

أعلن الجيش الإسرائيليّ ارتفاع حصيلة الجنود القتلى إلى 80، منذ بدء العملية البرية، في قطاع غزة.



وقتل خمسة جنود، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ما رفع حصيلة الجنود القتلى إلى 80، منذ بدء العملية البرية.



وأدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة إلى مقتل 15899 معظمهم من المدنيين، حسب وزارة الصحة التابعة لـ"حماس".