الجيش الإسرائيلي: نخوض اشتباكات "في قلب منطقة خان يونس" في قطاع غزة

أكد الجيش الإسرائيلي، انه يخوض اشتباكات في "قلب منطقة خان يونس" وذلك بعد إعلانه توسيع عملياته البرية إثر فشل مفاوضات تمديد الهدنة التي استمرت لسبعة أيام.



وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة "إكس": "نحن موجودون في قلب منطقة خان يونس، نشهد أكثر الأيام كثافة منذ بدء المناورة البرية من حيث عدد المخربين القتلى، وعدد الاشتباكات وإطلاق النيران برًا وجوًا".