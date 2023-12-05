هل من مساعدات جديدة لغزة؟

أعلنت مديرة الوكالة الأميركيّة للتنمية الدوليّة سامنتا باور، عن مساعدات جديدة لقطاع غزة الذي تدمره الحرب وذلك، خلال زيارة إلى مِصر.



وتوجهت باور إلى بلدة العريش المِصرية الحدودية المتاخمة لقطاع غزة، قبالة معبر رفح الذي أُعيد فتحه، لكن بقدرة محدودة.



وكشفت باور عن مساعدات أميركية جديدة بقيمة 21 مليون دولار، تتضمن لوازم للنظافة وللخيم ومواد غذائية لأهالي غزة.



وقالت وكالة يو إس إيد (USAID) إنّ المساعدات تُضاف إلى 100 مليون دولار أعلن عنها الرئيس جو بايدن في 18 تشرين الأول.