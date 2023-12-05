لقاء بين نائب وزير خارجية ايران وسفير السعودية

استقبل نائب وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية للشؤون السياسية علي باقري كني سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الاسلامية الإيرانية.



وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، بحسب السفارة السعودية في طهران.