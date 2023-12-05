لقاء بين نائب وزير خارجية ايران وسفير السعودية

استقبل معالي نائب وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية للشؤون السياسية د. علي باقري كني سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الاسلامية الإيرانية جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك. pic.twitter.com/lTzSoJ4H1w
— السفارة السعودية في طهران (@KSAembassyiran) December 5, 2023
استقبل معالي نائب وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية للشؤون السياسية د. علي باقري كني سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الاسلامية الإيرانية جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك. pic.twitter.com/lTzSoJ4H1w