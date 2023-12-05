حكومة حماس تعلن استشهاد 16248 شخصا في غزة منذ اندلاع الحرب

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة حماس استشهاد 16248 شخصا في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.



وجاء في بيان المكتب الإعلامي أن أكثر من 7000 طفل ونحو 5000 امرأة استشهدوا في غزة خلال شهرين من المعارك منذ هجوم حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول.

















