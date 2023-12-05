واشنطن تعلن أن روسيا رفضت مقترحا "مهما" للإفراج عن أميركيين

رفضت روسيا مقترحًا جديدًا للإفراج عن أميركيَّين، وفق ما أعلنت الولايات المتحدة.والاميركيان هما مراسل وول ستريت جورنال إيفان غيرشكوفيتش والعنصر السابق، في البحرية الأميركية، بول ويلان.وأوضح المتحدّث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر أنّهم قدّموا عددًا من المقترحات، بينها واحد مهم، في الأسابيع الأخيرة وأنّ روسيا رفضت هذا المقترح.وأفاد ميلر بأن وزير الخارجية الأميركيّ أنتوني بلينكن والرئيس جو بايدن سيواصلان البحث عن سبل للإفراج عن الأميركيَّين اللذين تعتبر وزارة الخارجية أنهما "اعتقلا ظلمًا".وقال: "لا يوجد أمر يحمل أولوية أكثر بالنسبة لوزير الخارجية ولا يوجد أمر يوليه الرئيس أهمية أكبر."ورفض ميلر الإفصاح عن تفاصيل المقترح، بما في ذلك إن كان من الممكن إطلاق سراح سجناء روس.