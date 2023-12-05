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القوات الأميركية تعتبر جنودها الثمانية موتى بعد تحطم طائرتهم قبالة اليابان

أخبار دولية
2023-12-05 | 15:17
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القوات الأميركية تعتبر جنودها الثمانية موتى بعد تحطم طائرتهم قبالة اليابان
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القوات الأميركية تعتبر جنودها الثمانية موتى بعد تحطم طائرتهم قبالة اليابان

أعلنت القوات الجوية الأميركية الثلاثاء أن الجنود الثمانية الذين كانوا على متن طائرتها العسكرية من طراز "أوسبري" التي تحطمت قبالة سواحل اليابان في 29 تشرين الثاني، يعتبرون في عداد الأموات. 
     
وقالت قيادة العمليات الخاصة في القوات الجوية الأميركية في بيان إن السلطات عثرت على ست جثث، بينها خمس الاثنين، لكن العمليات لم تعد تعتبر إنقاذا لأنه "من غير المرجح" العثور على أي ناجين. وأضافت "من بين الجنود الثمانية، تم انتشال جثامين ثلاثة، ويجري انتشال ثلاثة آخرين، ولا يزال يتعين العثور على جثتي جنديين".
     
وقدّم وزير الدفاع الأميركي لويد أسوتن تعازيه مؤكدا بأن الجيش "سيواصل جمع المعلومات" بشأن الحادثة وسيجري "تحقيقا حازما ومعمّقا". وأما الرئيس جو بايدن فأكد في بيان أن "أمتنا بأكملها في حالة حداد اثر هذه الخسارة المأساوية".
     
وطائرة "أوسبري" قادرة على الإقلاع والهبوط عمودياً مثل المروحية والتحليق أفقياً مثل طائرة عادية.
     
وتطرح تساؤلات حول سلامة الطائرات من طراز "أوسبري" في ظل تعدد الحوادث التي تعرضت لها خلال الأعوام الماضية.
     

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