بايدن: رفض حماس إطلاق سراح المحتجزات المتبقيات هو ما أدى إلى خرق الاتفاق وإنهاء الهدنة



دعا الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء إلى إدانة ما قال إنه "عنف جنسي" ارتكبته حماس، بعد الاتهامات بوقوع عمليات اغتصاب وغيرها خلال هجوم السابع من تشرين الأول على إسرائيل، وهو ما تنفيه الحركة الإسلامية.



كما دعا بايدن حماس للإفراج عن النساء اللواتي ما زلن ضمن الرهائن المحتجزين في غزة، مؤكدا أن رفض الحركة الإفراج عنهن أدى إلى انهيار مفاوضات تمديد الهدنة مع إسرائيل.



وقال بايدن خلال تجمع انتخابي في بوسطن "لا يمكن للعالم غض النظر عما يحدث. يتعيّن علينا جميعا -- حكومة ومنظمات دولية ومجتمع مدني ومؤسسات تجارية -- إدانة العنف الجنسي لإرهابيي حماس بقوة ومن دون مواربة".



وأشار إلى أن حماس "رفضت الإفراج" عن عدد من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 20 و39 عاما بموجب اتفاق لعبت قطر دور الوسيط فيه بين إسرائيل والحركة الفلسطينية.



وقال "يجب إعادة هؤلاء النساء وجميع الأشخاص الذين ما زالوا رهائن لدى حماس إلى عائلاتهم فورا. لن نتوقف قبل إعادة كل شخص منهم وستكون العملية طويلة".