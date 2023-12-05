وزارة الصحة التابعة لحماس: 25 قتيلا في قصف طال مدرسة بجنوب غزة



أعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس مقتل 25 شخصاً على الأقلّ في قصف طال مدرسة في جنوب قطاع غزة تؤوي فلسطينيين نزحوا هرباً من الحرب.



وأفاد شهود بإصابة عشرات الأشخاص، وبانتشال جثث من تحت أنقاض مدرسة معن في خان يونس، وبنقل الضحايا إلى مستشفى ناصر.