المفوضية الأوروبية قلقة إزاء مخاطر وقوع هجمات إرهابية

أعربت مفوضة الشؤون الداخلية، في الإتحاد الأوروبيّ، يلفا يوهانسون، عن قلقها إزاء مخاطر وقوع هجمات إرهابية، في التكتّل على غرار الإعتداء، الذي شهدته باريس مساء السبت.



وأوضحت، خلال اجتماع لوزراء داخلية دول الإتحاد الأوروبيّ، في بروكسل، أنّ تقييمها للوضع يستند إلى تقييم الدول الأعضاء وإلى الوضع الراهن، بعدما رفعت دول عديدة مستوى التحذير من خطر وقوع هجمات على أراضيها.



وقالت: "يستند التقييم، أيضًا، إلى الإرتفاع الهائل، في معاداة السامية والكراهية ضدّ المسلمين، فضلًا عن الزيادة، في المحتوى الإرهابيّ، على الإنترنت."