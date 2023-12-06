مادورو يطرح مشروع قانون لضمّ منطقة غنية بالنفط متنازع عليها مع غويانا

طرح الرئيس الفنزويليّ نيكولاس مادورو، مشروع قانون لضمّ مِنطقة إيسيكيبو الغنية بالنفط والمتنازع عليها مع غويانا المجاورة.



واقترح مادورو، خلال جلسة للحكومة، أن تُفعّل، فورًا، المناقشة، في الجمعية الوطنية والموافقة على القانون الأساسيّ، لإنشاء ولاية غويانا إيسيكيبا.



وأمر بأنّ يُشرّع منح التراخيص، لاستغلال النفط والغاز والمناجم، في هذه المنطقة.



وأوضح مادورو أنّ حكومته ستستحدث فرعًا لشركة النفط الوطنية الفنزويلية العملاقة، في ولاية غويانا إيسيكيبا.



وسارعت غويانا إلى التنديد بقرار مادورو.



وقال رئيس غويانا عرفان علي، في خطاب إستئنائيّ، إلى الأمّة إنّ ما أعلنه مادورو يمثّل تهديدًا مباشرًا لسيادة غويانا وسيادتها وسلامة أراضيها واستقلالها السياسيّ.