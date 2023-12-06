بحث بريطانيّ في ملفي أوكرانيا وغزة

يزور وزير الخارجية البريطانيّ ديفيد كامرون، واشنطن، في زيارة أولى له إلى الولايات المتّحدة، منذ تعيينه، في هذا المنصب قبل ثلاثة أسابيع.



ويبحث خلالها مع نظيره الأميركيّ أنتوني بلينكن، ملفي أوكرانيا وغزة.



وأكّدت وزارة الخارجية البريطانية، في بيان، أنّ كامرون سيؤكّد مجدّدًا على قوة العلاقة التي تجمع المملكة المتّحدة وأقرب حليفة استراتيجية لها، وعلى الدعم الثابت لأوكرانيا، في حربها "ضدّ العدوان الروسي."



وحسب البيان فإنّ الوزير البريطاني سيناقش في واشنطن توفير المساعدات الإنسانية "للمتضررين من النزاع في غزة" وكيف يمكن للندن وواشنطن "العمل سويًا لإتاحة حلّ طويل الأمد يقوم على دولتين ويسمح لكلّ من الإسرائيليين والفلسطينيين بالعيش معًا بسلام."

