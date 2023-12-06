واشنطن تعد بمساعدات مناخية لمدن في البلدان النامية

وعدت رئيسة الوكالة الأميركية للتنمية والمساعدات الإنسانية (USAID) بتقديم دعم لحوالى عشرين مدينة نامية في مواجهة تغير المُناخ إضافة إلى تمويل جديد بأكثر من ملياري دولار للتكيف يقدمها القطاع الخاص.



وتشارك سامانثا باور، في دبي، في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المُناخ (كوب28).



تعهدت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تقديم 53 مليون دولار لمساعدة 23 مدينة، في البلدان النامية على التحول إلى الأنشطة منخفضة الكربون والمقاومة للتغير المناخي مثل السيارات الكهربائية.



وتشمل هذه المدن العاصمة القيرغيزية بيشكيك ومدينة راجكوت في غرب الهند ومبومبيلا في جنوب إفريقيا وهيرموسيلو وميريدا في المكسيك.