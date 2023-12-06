مباحثات هاتفية بين وزيري خارجية الصين والولايات المتحدة حول غزة

أجرى وزيرا خارجية الصين والولايات المتحدة مباحثات هاتفية، تناولت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة واتفقا على ضرورة خفض التصعيد، بحسب سلطات البلدين.



وقالت وزارة الخارجية الأميركية أن الوزير الأميركي أنتوني بلينكن جدد التأكيد على ضرورة أن تعمل كل الأطراف على تجنب توسع النزاع، فيما أكدت بكين أن الوزير الصيني وانغ يي شدد على أن الأولية المطلقة هي وقف إطلاق النار ووضع حد للحرب في أقرب وقت ممكن.