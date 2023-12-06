الجيش الإسرائيلي يطالب بوصول الصليب الأحمر الدولي إلى الرهائن المحتجزين لدى حماس

وجه الجيش الإسرائيلي "دعوة عاجلة"، طالب من خلالها الصليب الأحمر بالتدخل "للوصول إلى الرهائن المحتجزين لدى حماس" منذ السابع من تشرين الأول.وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هغاري في بيان: "بينما يوسع الجيش الإسرائيلي عملياته لتفكيك حماس في غزة، لم نتخل عن مهمتنا المتمثلة في إعادة الرهائن إلى الوطن".وأضاف: "على المجتمع الدولي أن يتحرك، ويجب أن يتمكن الصليب الأحمر من الوصول إلى الرهائن الذين في أيدي حماس، 138 رهينة من الأطفال والنساء والمسنين ما زالوا في الأسر لدى حماس منذ أكثر من 60 يومًا".